Fangiov in Mossov dirkalnik dosegel rekordno ceno

Stuttgart, 3. februarja - Na nedeljski dražbi v Stuttgartu so za rekordno vsoto prodali dirkalnik formule 1 iz leta 1954. Avtomobil Mercedes W196 Streamliner, ki sta ga vozila legendarna dirkača Juan Manuel Fangio in Stirling Moss, so neimenovanemu telefonskemu ponudniku prodali za 51,155 milijona evrov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.