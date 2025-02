Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 8. februarja - Pri založbi Beletrina so izdali roman Živijo, lepotica ameriške pisateljice Ann Napolitano, pri založbi Bogataj pa pesniško zbirko, ki združuje pesnice Sabino Vostner, Darinko Kozinc, Olgo Kolenc in Andrejko Jereb. Pri KUD Police Dubove so izdali knjigo o multipli sklerozi in drugih avtoimunih boleznih z naslovom Melodija multiple skleroze.