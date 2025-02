Nedeljković v Leipzig h Kamplu in Šešku

Leipzig, 3. februarja - Nemški nogometni prvoligaš Leipzig, katerega člana sta tudi Slovenca Kevin Kampl in Benjamin Šeško, ima novo okrepitev. Kot so danes sporočili iz nemškega kluba, se bo Leipzigu do konca sezone z možnostjo odkupa pridružil 19-letni srbski branilec Kosta Nedeljković na posojo iz Aston Ville.