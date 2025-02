Kovačević in Auger-Aliassime za naslov v Montpellieru

Montpellier, 1. februarja - Američan Aleksandar Kovačević in Kanadčan Felix-Auger-Aliassime sta finalista teniškega turnirja ATP v Montpellieru z nagradnim skladom 680.840 evrov. Kovačević je v polfinalu izločil prvopostavljenega Rusa Andreja Rubljova s 7:5 in 6:4, drugo nosilec iz Kanade pa je s 6:4 in 7:6 premagal Nizozemca Jesperja de Jonga.