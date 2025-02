Pregled - svet, 1. 2. (sobota)

GAZA - Palestinsko islamistično gibanje Hamas je v skladu z dogovorom z Izraelom izpustilo še tri talce, Izrael pa je osvobodil 183 palestinskih zapornikov. Gre za četrto izmenjavo v okviru dogovora o prekinitvi ognja, ki velja od 19. januarja. Obenem so vnovič odprli od maja lani zaprt mejni prehod Rafa na jugu območja Gaze, prek katerega so v Egipt že prepeljali prvo skupino 50 Palestincev, ki potrebujejo zdravniško pomoč.

NOVI SAD - Novosadski študenti so ob podpori številnih drugih blokirali tri mostove na Donavi, s čimer so obeležili tri mesece od nesreče na železniški postaji v Novem Sadu, v kateri je umrlo 15 ljudi. Protesta se je udeležilo več deset tisoč ljudi iz vse države. Med drugim so v mesto že v soboto zvečer prispeli beograjski študenti, ki so se proti Novemu Sadu v četrtek odpravili peš, v petek pa s kolesi.

KIJEV - V novih ruskih napadih na Ukrajino je bilo ponoči po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj 11 ljudi, od tega sedem v kraju Poltava v osrednjem delu države. V Sumiju na severovzhodu države so v ruskem napadu umrli trije policisti. Tarča napada je bil tudi Harkov, kjer je umrla ženska. Napade z raketami, droni in vodenimi bombami je potrdil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je pozval k dodatni pomoči Ukrajini.

PHILADELPHIA - V ameriški Philadelphii je v petek popoldne strmoglavilo manjše letalo learjet 55, pri čemer je umrlo sedem ljudi - poleg šestih ljudi na krovu še en človek na tleh, vsaj 19 je bilo ranjenih. Letalo, ki je bilo na poti v Mehiko, je bilo v zraku le kako minuto, preden je zaradi doslej še neznanega razloga strmoglavilo. Veliko škodo je povzročilo tudi na tleh, kjer je izbruhnilo več požarov.

RIM - Italijansko sodstvo je preprečilo namestitev še tretje skupine migrantov v Albaniji, saj kasacijsko sodišče v Rimu v petek ni potrdilo pridržanja 43 prosilcev za azil v tamkajšnjih centrih in njihov primer napotilo na Sodišče EU. Skupino so tako že odpeljali proti Italiji.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v petek v pogovoru z novinarji v Beli hiši napovedal, da se tudi EU obetajo višje carine na izvoz v ZDA, potem ko je njegova tiskovna predstavnica pred tem potrdila, da bo v soboto uvedel carine na uvoz iz Kanade, Mehike in Kitajske.

BERLIN - Po kratki bolezni je umrl nekdanji nemški predsednik Horst Köhler, so sporočili iz urada nemškega predsednika. Star je bil 81 let, predsednik pa je bil med letoma 2004 in 2010. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier mu je v sožalnem pismu izrekel spoštovanje in poudaril, da je Nemčiji dal veliko.

BRUSELJ - Po sedmih mesecih pogajanj je pet strank v petek pozno zvečer sklenilo dogovor o oblikovanju belgijske vlade, ki jo bo vodil vodja flamske desne stranke N-VA Bart De Wever. Dogovor so strankarski voditelji sklenili tik pred iztekom roka, ki jim ga je za razpis novih volitev postavil kralj Philippe.

WASHINGTON - Preiskovalci so našli črni skrinjici vojaškega helikopterja, ki je bil v sredo udeležen v trčenju s potniškim letalom nad ameriško prestolnico Washington, v katerem je umrlo 67 ljudi, je v petek povedal član Nacionalnega odbora za varnost v prometu Todd Inman. Črni skrinjici potniškega letala so našli že v četrtek.

LOS ANGELES - Uničujoča požara, ki sta tri tedne pustošila območja v Los Angelesu, sta popolnoma pod nadzorom, so v petek sporočili gasilci. Oblasti so že pred tem umaknile ukaze za evakuacijo določenih območij, saj požara resne grožnje nista predstavljala že več dni. Ognjeni zublji so terjali življenja 29 ljudi, več tisoč jih je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove.

WASHINGTON - Ameriški zunanji minister Marco Rubio je v petek sporočil, da ZDA ponovno uvajajo finančne sankcije proti kubanskim organizacijam s seznama, ki ga je prejšnja vlada predsednika Joeja Bidna ukinila. Med drugim je kubanskim izseljencem otežil pošiljanje denarja sorodnikom v domovino s tem, ko je obnovil sankcije proti finančnemu podjetju Orbit S.A.

PARK CITY- Na 41. festivalu Sundance je glavno nagrado v petek prejela jedka vojna satira Atropia. "Ta času primeren in brezčasni prvenec je v prikazovanju vojnega prizorišča skrajno zabaven, a tudi kritičen," je v utemeljitvi o režijskem prvencu Hailey Gates zapisala žirija.

BATON ROUGE - Velika porota ameriške zvezne države Louisiane je v petek potrdila obtožnico proti newyorški zdravnici Margaret Carpenter, ker je najstnici iz Louisiane predpisala tabletko za splav. Zdravnici po zakonu grozi do 15 let zapora in 200.000 dolarjev denarne kazni. Newyorška guvernerka Kathy Hochul je že zagotovila, da New York zdravnice ne bo v nobenem primeru izročil Louisiani.

GORICA - V Gorici je potekal protestni shod, na katerem so zbrani pozivali občino, naj odstrani italijanskega fašističnega voditelja Benita Mussolinija s seznama častnih občanov. Pri tem si želijo tudi pomoči vodstva Evropske prestolnice kulture (EPK). Njen programski vodja Stojan Pelko je protestnike povabil na sestanek po uradnem odprtju.