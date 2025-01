Pregled - šport, 31. 1. (petek)

Ljubljana, 31. januarja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v petek, 31. januarja.

OSLO - Danska rokometna reprezentanca je na drugi polfinalni tekmi svetovnega prvenstva na Hrvaškem, Danskem in Norveškem v Oslu premagala Portugalsko s 40:27. V norveški prestolnici jo v nedeljo ob 18. uri čaka tekma za zlato kolajno proti Hrvaški, ki je v četrtek v Zagrebu ugnala Francijo z 31:28.

WILLINGEN - Norveški smučarski skakalci so zmagovalci tekme svetovnega pokala mešanih ekip v nemškem Willingenu. Slovenci so po diskvalifikaciji Timija Zajca v prvi seriji ostali brez boja za zmago, tekmo so z le sedmimi skoki končali na petem mestu. Smučarska zveza Slovenije je z uradnim dopisom opozorila direktorja svetovnega pokala v skokih Sandra Pertileja, da nedavne odločitve pri kontroli opreme zbujajo dvom . V dveh tednih je krovna zveza diskvalificirala tri slovenske skakalce, po mnenju SZS neupravičeno.

TALLINN - Slovenska umetnostna drsalka Julija Lovrenčič, ki je že prvi dan evropskega prvenstva v Tallinnu izpolnila svoj osnovni cilj - uvrstitev v prosti program -, je prvenstvo stare celine končala na 22. mestu. Nova evropska prvakinja je zahvaljujoč najboljšemu prostemu programu pred domačimi navijači postala Estonka Niina Petrokina.

LJUBLJANA - Vodilne ekipe košarkarske evrolige so v 24. krogu na domačem igrišču zabeležile zmago. Najbolj prepričljiv je bil Fenerbahče, ki proti Virtusu ni imel težav, bolj sta se morala za uspeh boriti Olympiakos proti Anadolu Efesu in Monaco proti madridskemu Realu.

MARSEILLE - Slovenska atletinja Neja Filipič je na mitingu srebrne svetovne serije v Miramasu na jugu Francije s 13,94 metra zasedla četrto mesto. Kubanka Liadagmis Povea, peta leta 2021 in četrta 2024 na prejšnjih dveh olimpijskih igrah, je zmagala z izidom sezone na svetu, 14,57 metra.

LJUBLJANA - V Avstriji rojeni Raul Alexander Florucz je z ljubljanskim nogometnim prvoligašem Olimpijo podaljšal pogodbo do leta 2028, je danes preko družbenih omrežij sporočil direktor ljubljanskega kluba Igor Barišić. Ljubljančani bodo spomladanski del sezone začeli v nedeljo, ko bodo pred domačimi navijači v 19. krogu Prve lige Telemach gostili Primorje.

MARIBOR - Slovenski nogometni prvoligaš Maribor je tudi uradno potrdil prihod turškega zveznega igralca Bartuga Elmaza. Enaindvajsetletnika je Štajercem do konca sezone posodil turški velikan Fenerbahče.

CELJE - Poljski nogometaš Lukasz Bejger je nova okrepitev slovenskega prvoligaša Celja. Kot so sporočili iz kluba, so se Celjani s Slaskom iz Vroclava dogovorili za prestop 23-letnega branilca, ki je z novo sredino sklenil pogodbo do konca junija 2027.

NYON - Evropska nogometna zveza Uefa je v Nyonu izžrebala pare dodatnih bojev za osmino finala lige prvakov. Branilec naslova in 15-kratni evropski prvak Real Madrid se bo v derbiju tega dela tekmovanja pomeril z Manchester Cityjem. V osmino finala so neposredno uvrščeni že Liverpool, Barcelona, Atletico Madrid Jana Oblaka, Arsenal, Inter, Bayer Leverkusen, Lille in Aston Villa.

NYON - Edini preostali slovenski nogometaš v izločilnih bojih evropske lige Nino Žugelj se bo za osmino finala s svojim Bodö/Glimtom boril z nizozemskim Twentejem, je določil žreb na sedežu Evropske nogometne zveze Uefe v Nyonu. Prve tekme dodatnih bojev za osmino finala bodo 13., povratne pa 20. februarja.

INNSBRUCK - Hokejisti Olimpije Ljubljane so na tekmi 47. kroga lige ICEHL v gosteh premagali Innsbruck s 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).

VELENJE - Slovenska moška teniška reprezentanca se bo v soboto v Velenju proti Indoneziji pomerila za preboj v drugo svetovno skupino Davisovega pokala. Žreb je določil, da bo prvi posamični obračun v slovenskem dresu odigral Filip Jeff Planinšek proti Rifqiju Fitriadiju, drugega pa Bor Artnak proti Gunawanu Trismuwantari.

SINGAPUR - Drugi najboljši slovenski namiznoteniški igralec Deni Kožul je ekspresno končal nastope na turnirju grand smash v Singapurju z nagradnim skladom 1,5 milijona ameriških dolarjev, na katerem nastopajo vsi najboljši igralci na svetu. V prvem krogu kvalifikacij ga je s 3:1 premagal 73. igralec sveta, Hrvat Andrej Gačina. Najboljši Slovenec Darko Jorgić je kot deseti nosilec na glavni turnir uvrščen neposredno.