Vreme: Zvečer in ponoči bo rahlo deževalo

V soboto bo pretežno oblačno, rahle padavine bodo dopoldne postopno ponehale. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 8, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Obeti: v noči na nedeljo se bo delno razjasnilo, po nekaterih nižinah bo nastala megla. V nedeljo in v ponedeljek bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, v notranjosti pa bo po nižinah precej megle ali nizke oblačnosti.

Vremenska slika: nad srednjo Evropo in Alpami je šibko območje visokega zračnega tlaka. Oslabljena hladna fronta je dosegla srednjo Evropo in bo ponoči nekoliko vplivala na vreme pri nas. Od jugozahoda nad naše kraje še doteka dokaj topel, a postopno spet bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: popoldne se bo od zahoda pooblačilo, v krajih vzhodno od nas bo do večera še delno jasno. V krajih zahodno in južno od nas bo pričelo rahlo deževati. V soboto bo pretežno oblačno, padavine bodo dopoldne povsod ponehale. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja.