V Lendavi o trenutnih izzivih v gospodarstvu

Lendava, 31. januarja - V Lendavi je danes potekal tradicionalni ponovoletni sprejem gospodarstvenikov. Poleg domačih obrtnikov in podjetnikov so se ga udeležili predstavniki gospodarstva iz preostale Slovenije in tudi Hrvaške. Na okrogli mizi v okviru dogodka so spregovorili o trenutnih izzivih v gospodarstvu, med drugim o kadrih in novem omrežninskem sistemu.