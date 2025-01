Več slovaških univerz prejelo grožnjo bombnega napada

Bratislava, 31. januarja - Več univerz na Slovaškem je danes prejelo grožnje z bombo in v sodelovanju s policijo izvedlo potrebne ukrepe, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, raziskave, razvoj in mladino. Kot so dodali, je ministrstvo v stiku z vodstvom univerz in poziva k upoštevanju navodil univerz in policije.