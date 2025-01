Na Ptuju odprli prostor za podjetne in ustvarjalne posameznike

Ptuj, 31. januarja - V prostorih nekdanje mestne blagajne Javnih služb Ptuj so danes odprli t.i. coworking prostor Zagon, ki bo odslej na voljo inovativni skupnosti za podjetne in ustvarjalne posameznike na Ptuju. V njih bodo ponudili dostop do opremljenega delovnega okolja, možnost izmenjave znanj ter povezovanja za lažji začetek poslovne poti.