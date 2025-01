Slovenski kulturni praznik obeležujejo tudi Slovenci izven domovine

Ljubljana, 31. januarja - Slovenski kulturni praznik, 8. februar, obeležujejo tudi Slovenci v zamejstvu in izseljenstvu. Osrednji dogodek Slovencev v Italiji bo letos slavnostno odprtje Evropske prestolnice kulture (EPK) 2025 Nova Gorica - Gorica, ki bo 8. februarja, so sporočili iz Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Slavnostno odprtje EPK 2025 Nova Gorica - Gorica, ki je prva čezmejna EPK, se bo pričelo ob 10. uri. Na otvoritveni slovesnosti bo sodelovalo več kot 2000 nastopajočih z obeh strani meje. Na petih glavnih prizoriščih obeh mest bo celodnevno dogajanje z osupljivo scenografijo, uveljavljenimi umetniškimi imeni in slavnostnimi govorci.

Program otvoritvene slovesnosti je poimenovan Od postaje do postaje in bo po napovedih organizatorjev prvi ter največji vrhunec programa EPK. Predstavljal bo tudi simbolično združitev obeh mest. Koncept, scenarij in režijo za slovesnost na Trgu Evrope ter umetniški spektakel na Trgu Edvarda Kardelja je zasnovala režiserka Neda Rusjan Bric.

V Avstriji bo slavnostna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku v torek, 4. februarja, v interkulturnem centru iKult v Celovcu. Kot piše na spletni strani centra, bo posvečena temi skupnega slovenskega kulturnega prostora, o kateri bo spregovoril zgodovinar in publicist Janko Malle. Prireditev bo s pozdravom odprla generalna konzulka Republike Slovenije v Celovcu, Maja Balant Slobodjanac.

V Tinjah so, kot so sporočili iz Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, slovenski kulturni praznik s prireditvijo v katoliškem domu prosvete že obeležili minulo nedeljo.

Na Hrvaškem bodo 8. februarja Prešernov dan v Hrvaškem kulturnem domu na Sušaku obeležili z gostovanjem Šentjakobskega gledališča Ljubljana, ki bo odigralo predstavo Dr. Moliere v režiji Milana Goloba.

Na Madžarskem pa proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku pripravljajo v petek, 7. februarja, v gledališki dvorani v Monoštru. Prirejata jo Zveza Slovencev na Madžarskem in Državna slovenska samouprava. Kot je razvidno iz vabila, objavljenega na Facebook starani slednje, prireditev nosi naslov Iz sveta porabskih pravljic. Kot še piše v vabilu, sta bila temeljna gradnika trdoživega duha slovenskega človeka od nekdaj jezik in kultura. Oba koreninita v starodavnem ljudskem izročilu, med drugim pravljičnem.