Vreme: Danes se bo povsod pooblačilo

Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na jugovzhodu do 14 stopinj Celzija.

Ponoči bo oblačno s padavinami, po nižinah bo sprva deževalo. Proti jutru se bo meja sneženja ponekod približala nižinam. Na Primorskem bo zapihala šibka burja.

V soboto bo pretežno oblačno, padavine bodo dopoldne postopno ponehale. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 8, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na nedeljo se bo delno razjasnilo. Po nekaterih nižinah bo nastala megla. Popoldne se bo od vzhoda oblačnost nekoliko povečala. Na Primorskem bo še pihala burja. V ponedeljek bo precej jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megleno. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in Alpami je šibko območje visokega zračnega tlaka. Od jugozahoda nad naše kraje še doteka dokaj topel in spet bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo od zahoda pooblačilo, v krajih vzhodno od nas bo do večera še delno jasno. Popoldne bo v krajih zahodno od nas, ter v Istri in Kvarnerju pričelo deževati. Padavine se bodo zvečer širile proti vzhodu. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, padavine bodo dopoldne ponehale tudi v krajih zahodno in južno od nas. V Istri in Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja.

Biovreme: Danes se bo vremenska obremenitev postopno povečala in bo nato postopno popustila v soboto čez dan. Obremenitev se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo.