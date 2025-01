Pregled - šport, 30. 1. (četrtek)

ZAGREB - Reprezentanca Hrvaške je prvi finalist svetovnega prvenstva, ki ga gostijo Hrvaška, Danska in Norveška. V prvem polfinalu v Zagrebu so Hrvati premagali Francijo z 31:28 (18:11). V drugem polfinalu bosta v petek v Oslu igrala Danska in Portugalska.

COURCHEVEL - Hrvatica Zrinka Ljutić je zmagovalka slaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Courchevelu. Vse tri slovenske finalistke so končale v točkah. Deveta je bila Andreja Slokar, po prvi vožnji šesta, kar je dober obet pred svetovnim prvenstvom v Saalbachu. Neje Dvornik je bila 17., Ana Bucik Jogan je tekmo končala na 21. mestu. Četrta Slovenka Lila Lapanja je odstopila na prvi progi.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so si krog pred koncem prvega dela evropskega pokala že zagotovili končnico oziroma mesto med 12 ekipami. Izbranci trenerja Zvezdana Mitrovića so do mesta v izločilnih bojih prišli po razpletu sredinih tekem 17. kroga rednega dela med Turk Telekomom in Umano Reyer ter Lietkabelisom in Clujom.

BRDO PRI KRANJU - Nogometna zveza Slovenije in Nogometna zveza Luksemburga sta se dogovorili za pripravljalno tekmo članskih reprezentanc v junijskem reprezentančnem terminu 2025. Slovenci bodo tekmo z Luksemburgom, ki bo služila kot priprava na kvalifikacije za svetovno prvenstvo, odigrali 6. ali 7. junija, dokončni datum pa bo določen glede na razpored druge junijske tekme obeh reprezentanc.

LJUBLJANA - Nogometaši v evropski ligi so z 8. krogom končali ligaški del tekmovanja. Od dveh Slovencev bo evropsko pot v tej ligi nadaljeval le Nino Žugelj, ki je z Bodö/Glimtom prišel v dodatne boje za osmino finala. Žiga Lipušček je bil s svojim RFS iz Rige že pred tem krogom brez možnosti za preboj vsaj v dodatne boje za osmino finala. Norvežani so v zadnjem krogu gostovali v Nici proti doslej predzadnji ekipi in igrali 1:1. RFS je v gosteh izgubil proti kijevskemu Dinamu z 0:1.

LJUBLJANA - Jure Dolenec, od prejšnje nedelje že nekdanji slovenski rokometni reprezentant, bo kariero nadaljeval pri LL Grosist Slovanu. Škofjeločan se na Kodeljevo seli iz Hrvaške, iz Nexe Našic, pred tem pa je igral v največjih evropskih klubih - Barceloni in Montpellierju.

BERLIN - Slovenski rokometni strokovnjak Aleš Pajovič je tudi uradno postal novi trener nemškega Flensburg-Handewitta, je slednji potrdil na svoji spletni strani. Klub s severa Nemčije, kjer igra tudi Blaž Blagotinšek, je s 46-letnim nekdanjim slovenskim reprezentantom podpisal pogodbo do leta 2027.

LOZANA - Mednarodni olimpijski komite Mok je na 143. izrednem zasedanju v Lozani uradno potrdil, da bodo zimske olimpijske igre mladih leta 2028 v Italiji. Tekmovanja petih OI mladih bodo na obstoječih tekmovališčih v Valtellini, Trentinu in Cortini.

TALLINN - Slovenski umetnostni drsalec David Sedej se je na evropskem prvenstvu v Tallinnu predstavil s kratkim programom. Zanj je dobil 59,46 točke in zasedel 28. mesto. To pa je bilo premalo, da bi si zagotovil sobotni nastop v prostem programu.

LJUBLJANA - Planinska zveza Slovenije je v Ljubljani organizirala podelitev priznanj za najuspešnejše predstavnike alpinizma, športnega in lednega plezanja ter turnega smučanja v preteklem letu. Pričakovano je osmič zapovrstjo športna plezalka leta postala olimpijska prvakinja Janja Garnbret. Med športnimi plezalci je bil na vrhu Luka Potočar, najuspešnejša alpinistka je Anja Petek, alpinist pa Aleš Česen. Najboljša tekmovalna turna smučarja sta postala Rea Kolbl in Luka Kovačič, med tekmovalnimi lednimi plezalci pa je izstopal Gregor Šegel. Priznanje za življenjsko delo v alpinizmu je prejel Lojze Golob.