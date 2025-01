Shell lani zaradi nižjih cen energentov s 17-odstotnim padcem dobička

London, 30. januarja - Britanski energetski velikan Shell je lani ustvaril 16,1 milijarde dolarjev čistega dobička, kar je za 17 odstotkov manj kot v 2023. Prihodki so padli za skoraj 11 odstotkov na 289 milijarde dolarjev. Kot so pojasnili v družbi, so k temu prispevale predvsem nižje cene nafte in plina.