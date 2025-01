Ljubljanska borza: Indeks pridobil več kot odstotek

Ljubljana, 29. januarja - Trgovanje na Ljubljanski borzi se je drugi dan zapored zaključilo v zelenem območju. Indeks SBI TOP je pridobil 1,08 odstotka in se ustavil pri 1886,93 točke. Po dveh nadpovprečno prometnih dneh je skupni promet dosegel nekaj pod 1,43 milijona evrov, skoraj vsega so prispevale delnice Krke, NLB in Petrola. Prve in zadnje so se občutno podražile.