Mladinska knjiga predstavila program za leto 2025

Ljubljana, 29. januarja - Založba Mladinska knjiga je ob 80. obletnici delovanja razgrnila obsežen knjižni program za letošnje leto. Lani so izdali 653 naslovov, letos nadaljujejo z raznovrstnimi deli in željo po dvigu bralne kulture. Skladno z jubilejem načrtujejo zbirko večnih zgodb za odrasle Živi klasiki in izdajo del slovitih mislecev od antike do danes Večne misli.