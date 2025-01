Kinodvor z mejnikom 140.000 obiskovalcev

Ljubljana, 29. januarja - Kinodvor je v 16. letu delovanja kot mestni javni zavod dosegel mejnik 140.000 obiskovalcev. Ti so si lani ogledali ogledali 374 filmskih programov. Najbolj gledan film leta je Popolni dnevi Wima Wendersa s 4693 gledalci. Več kot štiri tisoč gledalcev so našteli še na filmih Nesrečna bitja Yorgosa Lanthimosa in Jutri je še en dan Paole Cortellesi.