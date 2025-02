Tudi na vzhodu države povečan interes glede pravic iz dolgotrajne oskrbe

pripravili Gregor Mlakar in dopisniki

Maribor, 4. februarja - Tudi na centrih za socialno delo (CSD) v vzhodnem delu države so z novim letom začele delovati vstopne točke, kjer bodo sprejemali vloge, ocenjevali upravičenost do dolgotrajne oskrbe in izdajali odločbe. Povsod zaznavajo povečan interes za to, zaradi kadrovskega manjka pa jih skrbi uresničevanje pravic, ko se bodo te julija in decembra razširile.