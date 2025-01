SBI TOP dopoldne navzdol

Ljubljana, 29. januarja - Ljubljanska borza se je dopoldne obarvala rdeče. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je izgubil 0,15 odstotka. V prvi kotaciji so ob skromnem prometu največ izgubile delnice Luke Koper, 1,75 odstotka. Na drugi strani so največ pridobile delnice Krke, 0,64 odstotka, ki so bile tudi najbolj prometne. Lastnika jih je zamenjalo okoli 235.000 evrov.