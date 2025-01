Ljubljana, 29. januarja - Minister za turizem in mladino Republike Srbije Husein Memić je zaradi aktualnega dogajanja v Srbiji odpovedal udeležbo na na odprtju mednarodnih sejmov Alpe-Adria in GASTexpo, ki bo danes ob 13. uri na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, so sporočili z ministrstva za gospodarstvo.