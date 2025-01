ZPS: Pri nakupu živil pred iztekom roka preveriti ceno in rok

Ljubljana, 29. januarja - Živila, ki so pred iztekom roka uporabnosti, zaradi višjih cen hrane in prizadevanj za zmanjšanje količine odpadkov postajajo vse privlačnejša za potrošnike, ti pa morajo skrbno spremljati podatke o tem, koliko cenejša so, koliko dni jih še loči do roka uporabnosti, pomembno pa je tudi, ali so ustrezno razstavljena, opozarjajo v ZPS.