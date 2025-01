Vreme: Danes bo spremenljivo oblačno s kakšno kratkotrajno ploho

Ljubljana, 29. januarja - Danes bo spremenljivo oblačno, več jasnine bo v vzhodni Sloveniji. Popoldne bodo v južni in jugozahodni Sloveniji možne posamezne kratkotrajne plohe. Ponekod bo pihal šibak jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, v alpskih dolinah okoli 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 8 do 15 stopinj Celzija.

Opozorilo: V visokogorju je nad okoli 2000 m nadmorske višine velika nevarnost snežnih plazov.

Obeti: V petek bo spet bolj oblačno, zvečer in v noči na soboto bodo možne rahle padavine. V soboto bo sprva oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Nekoliko hladneje bo, na Primorskem bo zapihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad Evropo je več ciklonskih območij. Vremenska fronta, ki je včeraj prešla Slovenijo, se je pomaknila nad osrednji Balkan. V višinah priteka k nam od jugozahoda nekoliko hladnejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo oblačno, a povečini suho vreme. Popoldne bodo predvsem v Kvarnerju krajevne plohe. Ponekod bo pihal jugozahodnik. V četrtek bo pretežno jasno. Po nižinah v krajih vzhodno in severno od nas bo zjutraj in dopoldne megla.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden.