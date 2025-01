V CD po 30 letih spet predstava Igralec o gledališču in igralstvu

Ljubljana, 29. januarja - Z novo igralsko zasedbo bo po 30 letih v Cankarjevem domu (CD) oživela predstava Igralec na temo gledališča in igralstva. Gledalec se v njej seznani s pomembnimi postajami iz zgodovine te umetnosti in igralskega poklica. V Štihovi dvorani jo bodo drevi ob 18. uri uprizorili v priredbi in režiji Igorja Samoborja.