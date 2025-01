Vreme: Danes se bo dež od zahoda razširil proti vzhodu

Ljubljana, 28. januarja - Danes bo oblačno. Padavine, deloma plohe in ob morju tudi posamezne nevihte, se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije in do večera, razen na severozahodu, ponehale, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 2000 metrov. Pihal bo zmeren, občasno okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, ob morju in v vzhodnih krajih do 17 stopinj Celzija. Ponoči se bo na območju Julijskih Alp meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov, do jutra pa bodo padavine tudi tam ponehale. Marsikje se bo delno razjasnilo, veter bo oslabel.

V sredo bo spremenljivo oblačno. Predvsem v zahodni Sloveniji bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, v Zgornjesavski dolini okoli 0, najvišje dnevne od 7 do 14 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes bodo predvsem v severozahodni Sloveniji obilnejše padavine. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ki bo občasno ponekod lahko presegel hitrost 70 kilometrov na uro. V visokogorju Julijskih Alp se povečuje nevarnost snežnih plazov.

Obeti: V četrtek bo večinoma sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V petek bo spet bolj oblačno, proti večeru bodo možne rahle padavine.

Vremenska slika: Nad Britanskim otočjem in Severnim morjem je obsežno ciklonsko območje. Vremenska fronta je dosegla Alpe in bo popoldne prešla tudi Slovenijo. Pred njo k nam od jugozahoda doteka vlažen in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno. Krajevne padavine, ob morju tudi nevihte, se bodo čez dan od zahoda razširile nad vse sosednje pokrajine in do večera večinoma ponehale. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob Jadranu zmeren do močan jugo. V sredo bo spremenljivo oblačno, a povečini suho vreme.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena zmerno obremenilen. Obremenitev bo proti večeru popuščala. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazala kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost. V sredo vreme večini ljudi ne bo povzročalo opaznih težav s počutjem.