Obsodba na sedem let zapora za uboj partnerice v Ljubljani v presoji na višjem sodišču

Ljubljana, 28. januarja - Slobodan Bogdanović, ki ga je Okrožno sodišče v Ljubljani ob priznanju krivde novembra lani obsodilo na sedem let zapora zaradi uboja partnerice, se je prek zagovornika pritožil na višje sodišče. To je po poročanju medijev v ponedeljek obravnavalo njegove argumente za dve leti nižjo kazen in bo svojo odločitev sporočilo pisno.