Coca Cola zaradi vsebnosti klorata z evropskega trga odpoklicala večje količine pijač

Gent, 27. januarja - Ameriški proizvajalec brezalkoholnih pijač Coca Cola je odredil večji odpoklic pločevink in steklenic kokakole, fante, sprita in drugih pijač, ki so bile v prodaji na evropskem trgu. Razlog za takšno potezo so zdravju škodljive visoke ravni klorata, ki so jih odkrili po opravljenem rutinskem pregledu v proizvodnem obratu v Gentu.