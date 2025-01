Evropske borze neenotno, evro in nafta cenejša

London/Frankfurt/Pariz, 27. januarja - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje končali neenotno. Vlagatelji so v pričakovanju odločitev ameriške centralne banke Federal Reserve in Evropske centralne banke glede nadaljnje denarne politike ZDA in EU, ki bodo sprejete ta teden, ter objav poslovnih rezultatov podjetij, poročajo tuje tiskovne agencije.