Inšpektorat za delo lani ob nadzorih gradbišč ugotovil 2000 kršitev

Ljubljana, 27. januarja - Inšpektorat za delo je v lanski celoletni akciji usmerjenega nadzora gradbišč opravil 1403 preglede pri 839 subjektih na 310 gradbiščih in 94 deloviščih. Pri tem so inšpektorji ugotovili 2078 kršitev in izdali 970 ukrepov, so sporočili z inšpektorata.