Vreme: Ponoči bo oblačno

Ljubljana, 25. januarja - Ponoči bo večinoma oblačno, zlasti na zahodu bo občasno rosilo. Nekaj več jasnine bo v vzhodnih krajih. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 2 do 5, v prevetrenih krajih okoli 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo na zahodu oblačno, proti vzhodu bo oblačnosti manj. Zjutraj se bodo na severozahodu začele pojavljati padavine, ki se bodo sredi dneva okrepile in širile proti vzhodu. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16, na severozahodu okoli 7 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na ponedeljek bodo padavine z izjemo severozahoda ponehale. V ponedeljek bo večinoma oblačno, nekaj jasnine bo na severovzhodu. Padavine se bodo na severozahodu države popoldne spet okrepile in zajele tudi osrednje in južne kraje. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. V torek bo oblačno s padavinami, ki se bodo sprva pojavljale predvsem na zahodu, popoldne pa se bodo razširile nad večji del Slovenije. Še bo vetrovno in toplo. V noči na sredo bodo padavine večinoma ponehale. V sredo čez dan se bo predvsem v notranjosti Slovenije jasnilo. Jugozahodni veter bo oslabel.

Vremenska slika: Nad severno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka, ki delno vpliva tudi na vreme pri nas. Z jugozahodnimi vetrovi priteka nad naše kraje topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo v krajih zahodno in južno od nas pretežno oblačno in večinoma suho. V krajih severno in vzhodno od nas bo oblačnosti manj. Pihal bo jugozahodni veter. V nedeljo zjutraj se bodo v sosednjih pokrajinah Italije začele pojavljati padavine. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno in suho. Sredi dneva se bodo padavine okrepile in širile proti vzhodu. Ob severnem Jadranu se bo krepil jugo.