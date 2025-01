Izidi moškega smuka

* Izidi: 1. James Crawford (Kan) 1:53,64 2. Alexis Monney (Švi) 1:53,72 +0,08 3. Cameron Alexander (Kan) 1:53,86 +0,22 4. Daniel Hemetsberger (Avt) 1:54,07 +0,43 5. Miha Hrobat (Slo) 1:54,15 +0,51 6. Marco Odermatt (Švi) 1:54,19 +0,55 7. Maxence Muzaton (Fra) 1:54,23 +0,59 8. Stefan Babinsky (Avt) 1:54,25 +0,61 9. Franjo Von Allmen (Švi) 1:54,35 +0,71 . Adrian Smiseth Sejersted (Nor) 1:54,35 +0,71 ... 47. Nejc Naraločnik (Slo) 1:56,98 +3,34 - odstop: Martin Čater (Slo) * Skupno, seštevek, moški (22/38): 1. Marco Odermatt (Švi) 1006 točk 2. Henrik Kristoffersen (Nor) 634 3. Loic Meillard (Švi) 542 4. Atle Lie McGrath (Nor) 482 5. Franjo Von Allmen (Švi) 470 6. Timon Haugan (Nor) 413 7. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 392 ... 18. Miha Hrobat (Slo) 245 25. Žan Kranjec (Slo) 186 78. Martin Čater (Slo) 52 ... - smuk (5/9): 1. Marco Odermatt (Švi) 365 točk 2. Franjo von Allmen (Švi) 272 3. Miha Hrobat (Slo) 217 ... 22. Martin Čater (Slo) 50 ...