Izidi smučarskega teka v Engadinu

* Izidi, sprint, prosto: * moški: 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 2:29,24 2. Edvin Anger (Šve) +0,20 3. Federico Pellegrino (Ita) 2,07 4. Lucas Chanavat (Fra) 2,80 5. Valerio Grond (Švi) 5,03 6. Haavard Solaas Taugbel (Nor) 32,48 - izpadel v četrfinalu: 22. Vili Črv (Slo) - izpadla v kvalifikacijah: 59. Nejc Štern (Slo) 60. Anže Gros (Slo) * ženske: 1. Jonna Sundling (Šve) 2:49,04 2. Stavaas Kristine Skistad (Nor) +1,04 3. Maja Dahlqvist (Šve) 2,17 4. Sonjaa Schmidt (Kan) 3,50 5. Lotta Udnes Weng (Nor) 14,90 6. Jessie Diggins (ZDA) 58,40 - izpadla v četrfinalu: 18. Eva Urevc (Slo) * vrstni red v svetovnem pokalu: * moški, skupno (20): 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1332 2. Erik Valnes (Nor) 1024 3. Edvin Anger (Šve) 969 4. Hugo Lapalus (Fra) 909 5. Simen Hegstad Krueger (Nor) 897 ... 73. Miha Šimenc (Slo) 129 80. Nejc Štern (Slo) 112 100. Vili Črv (Slo) 74 133. Miha Ličef (Slo) 29 * ženske, skupno (20): 1. Jessie Diggins (ZDA) 1378 točk 2. Victoria Carl (Nem) 1168 3. Astrid Oeyre Slind (Nor) 1142 4. Therese Johaug (Nor) 1065 5. Kerttu Niskanen (Fin) 1030 ... 52. Anja Mandeljc (Slo) 195 60. Eva Urevc (Slo) 132 ...