Rektorji o spremljanju uresničevanja nacionalnega programa visokega šolstva

Nova Gorica, 24. januarja - Rektorska konferenca je danes razpravljala o kazalnikih za spremljanje uresničevanja resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva do 2030, ki so bili predstavljeni na zadnji seji sveta za visoko šolstvo. Sprejeli so odločitev, da bodo imenovali delovno skupino, ki bo izoblikovala predlog izhodiščnih in ciljnih vrednosti teh kazalnikov.