Ta teden podražitev kar nekaj delnic za več odstotkov

Ljubljana, 24. januarja - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se ta teden zvišali, kar nekaj za več odstotkov. Najvišjo rast je indeks SBI TOP dosegel v ponedeljek in torek, nato se je sredi tedna obrnil rahlo navzdol, danes pa se je spet okrepil in teden končal s 3,95-odstotno rastjo na 1857,73 točke. Sklenjenih je bilo za 15,4 milijona evrov poslov.