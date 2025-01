Z namenskim programom okrepili gospodarstvo in turistično ponudbo Porabja

Monošter, 24. januarja - V okviru programa spodbujanja gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem za obdobje 2021-2024 je Zveza Slovencev na Madžarskem izvedla 39 projektov. Kot je za STA dejala predsednica omenjene zveze Andrea Kovacs, so bili uspešni, saj so z njimi okrepili gospodarstvo in turistično ponudbo Porabja. Obeta se že nov program.

Program sta finančno podprli Republika Slovenija preko ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter madžarska vlada. Vrednost programa je bila 2,1 milijona evrov, operativno pa ga je izvajala Razvojna agencija Slovenska krajina.

V dveh razpisih so podprli 22 projektov samostojnih podjetnikov, mikro in malih podjetij ter 17 projektov občin in društev, je pojasnila Kovacs. Med pomembnejšimi rezultati je izpostavila nakupe nove opreme in strojev, obnovo turistične infrastrukture ter energetsko sanacijo objektov.

Posebej je izpostavila, da so program dobro izkoristili mladi podjetniki. "Tako vemo, da mladi vidijo večjo perspektivo v Porabju, ker lahko razvijajo svoja podjetja in ustvarjajo nova delovna mesta. In - kar je še bolj pomembno - ti zgledi bodo pritegnili še druge mlade," meni Kovacs.

Program je po njenem prepričanju prispeval k gospodarskemu razvoju Porabja, izboljšanju kakovosti življenja in povezovanju lokalne skupnosti. Projekti občin in društev so ustvarili tudi prijetno okolje za lokalne prebivalce in turiste, je dodala.

"Odličen rezultat omenjenega programa je recimo na Gornjem Seniku, kjer se mlad kmet ukvarja s predelavo mesa. Ustanovil je domačo delavnico, svoje izdelke prodaja na tržnicah in pod blagovno znamko 'helyi kmet'. Kar je posebej posrečeno, saj je kombinacija madžarskega 'helyi', kar pomeni lokalni, in slovenskega 'kmet'. Njegovi izdelki so priljubljeni tako med lokalnimi kupci kot v okviru turistične ponudbe," je povedala Kovacs. V Števanovcih pa je samostojna podjetnica ustanovila degustacijsko hišo in predelovalnico lokalnih produktov. Kovacs je prepričana, da so sredstva prišla v dobre roke in da so rezultati vidni povsod po Porabju.

Na podlagi uspeha programa v Porabju bo Slovenija uvedla širši program za spodbujanje gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti v vseh sosednjih državah, ki bo vključeval tudi avtohtone slovenske narodne skupnosti v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem. Novi program se bo osredotočal na gospodarski razvoj ter spodbujal sodelovanje med slovenskimi manjšinami in matično domovino, je povedala Kovacs.

Program za obdobje 2025-2028 sicer šele načrtujejo, je pa zadovoljna, da je slovenska vlada prepoznala pomen teh ukrepov za krepitev gospodarske osnove in ohranjanje slovenske identitete v zamejstvu.