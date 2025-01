Pregled - šport, 23. 1. (četrtek)

ZAGREB - Slovensko moško reprezentanco na svetovnem prvenstvu na Hrvaškem, Danskem in Norveškem v petek ob 18. uri v Zagrebu čaka ključna tekma za preboj v četrtfinale proti afriškemu prvaku iz Egipta. Za Slovenijo šteje le zmaga, če se želi uvrstiti med najboljših osem. V ta namen je ekipo okrepil nekdanji kapetan Jure Dolenec, ki je vskočil namesto poškodovanega Nejca Cehteta. Slednji si je na tekmi z Argentino zlomil tri rebra.

LJUBLJANA - Romun Gheorghe Cretu ni več selektor slovenske moške odbojkarske reprezentance, je za slovenski športni časnik Ekipa potrdil generalni sekretar Odbojkarske zveze Slovenije Gregor Humerca. Cretu naj bi po navedbah tujih medijev postal selektor Srbije. Cretu je z reprezentanco zasedel tretje mesto na zadnjem evropskem, četrto na svetovnem prvenstvu, na olimpijskih igrah pa je osvojil peto mesto.

ANTERSELVA - Francozinja Lou Jeanmonnot je zmagala tudi na biatlonskem sprintu za svetovni pokal v Anterselvi. Malce presenetljivo je do drugega mesta prišla Nemka Selina Grotian, ki je zaostala 7,2 sekunde, vodstvo v skupnem seštevku pa je obdržala njena rojakinja Franziska Preuss, ki je bila na 7,5 km dolgi progi počasnejša za 16,7 sekunde. Po0lona Klemenčič je bila 19. in Anamarija Lampič 29.

SARAJEVO - Slovenske namiznoteniške igralke so v tretjem krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo v Sarajevo po zmagah na Latvijo in Ciprom danes izgubile z Belgijkami z 2:3. V drugem delu tekmovanja bodo igrale še z Norveško in Anglijo.

JESENICE - Obe slovenski ligi v alpski hokejski ligi sta danes doživeli poraz. V derbiju kroga so Acroni Jesenice v boju za drugo mesto na lestvici izgubile s Zell am Seejem z 2:3. Sisak pa je premagal RST Pellet Celje s 4:1.

MELBOURNE - Na prvem teniškem grand slam turnirju sezone, odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu, v ženski konkurenci ne bo pričakovanega finala. Prva igralka sveta Belorusinja Arina Sabalenka se je z gladko zmago s 6:4 in 6:2 zmago proti Španki Paoli Badosa uvrstila vanj, v soboto pa ne bo na igrišču Poljakinje Ige Swiatek, druge na lestvici WTA. Ta je morala po ogorčenem boju priznati premoč 19. nosilki Madison Keys.

LJUBLJANA - Nekdanji selektor slovenske nogometne reprezentance Srečko Katanec, ki je v sredo odstopil z mesta selektorja uzbekistanske vrste, je za Sportklub povedal, da se najverjetneje umika iz trenerskega posla. "Kar zadeva trenersko kariero, sem končal, za to sem se odločil sam," je med drugim dejal 61-letni trener, ki ima zdravstvene težave.

LJUBLJANA - Nogometaši ekipe Bodö/Glimt, kjer igra Nino Žugelj, so v 7. krogu evropske lige gostili Maccabi Tel Aviv in slavili s 3:1. Presenečenje pa je pripravil RFS iz Rige, ki je doma ugnal Ajax z 1:0. Žiga Lipušček je igral celo tekmo za latvijsko ekipo.

RFS je gostil nogometno precej uglednejšo ekipo Ajaxa, a se je slednja opekla v Latviji. Čeprav so Nizozemci imeli veliko večjo posest žoge in več strelov, pa so edinega dovolj dobrega za spremembo izida sprožili domači, zadel je Adam Marhijev v 78. minuti. Žiga Lipušček je za domače igral celo tekmo. RFS ima pet točk, Ajax pa 10.

Norvežani, pri katerih je Nino Žugelj igral od 82. minute, so proti izraelskemu tekmecu slabše začeli in se znašli v zaostanku v 12. minuti po golu Dora Peretza. Kasper Hoegh je izenačil v 39. minuti, za dokončen preobrat pa sta poskrbela Haakon Evjen in Hoegh v 62. in 65. minuti. Slednji je svoj drugi gol dosegel z bele pike. Bodö/Glimt je zdaj pri 13 točkah, Maccabi je ostal pri šestih.

LJUBLJANA - Slovenska ženska teniška reprezentanca bo turnir pokala Billie Jean King v prvi evroafriški skupini igrala v Litvi v začetku aprila, je sporočila Teniška zveza Slovenije. Mednarodna teniška zveza (ITF) zaenkrat še ni razkrila sistema tekmovanja, zapisala je le, da bo na turnirju nastopilo rekordnih 13 reprezentanc.

LJUBLJANA - Ameriška alpska smučarka Mikaela Shiffrin, ki se je poškodovala konec novembra ob padcu na tekmi v domačem Killingtonu, se namerava kmalu vrniti na tekme svetovnega pokala. Danes je na Instagramu potrdila, da načrtuje vrnitev na slalomu 30. januarja v Courchevelu.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so v domači dvorani crypto.com po preobratu prišli do zmage nad Florida Panthers. Samuel Helenius s svojim prvim zadetkom v ligi NHL in Adrian Kempe sta za kralje zadela v zadnji tretjini in razveselila domače občinstvo. Kapetan kraljev Anže Kopitar je proti vratom tekmeca sprožil tri strele, a ostal brez točke.