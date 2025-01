Snežne razmere v visokogorju

Na nekaterih strmejših mestih, kjer je več napihanega snega, je ob večji obremenitvi možno sprožiti plaz kložastega snega. Ponekod se lahko ob veliki obremenitvi poruši starejša šibka plast globlje v snežni odeji - ob tem se lahko sproži tudi srednje velik plaz. Zaradi otoplitve se lahko s strmih pobočij v sredogorju sproži tudi kakšen manjši snežni plaz mokrega snega. Številna pobočja v visokogorju so poledenela, zato je nevarno za zdrs.

V zadnjih dneh se je v gorah segrelo, prevladuje pa oblačno vreme z visoko zračno vlago, le v vzhodnem delu naših gora je bilo še nekaj sonca in zrak je bil bolj suh. Temperaturna meja 0 stopinj Celzija je na nadmorski višini okoli 1700 metrov. Zaradi toplejšega vremena se je sneg nižje ojužil in nekoliko sesedel, v visokogorju pa je sneg ostal suh ali pomrznjen in zato ponekod poledenel. Snežna odeja je v visokogorju izrazito skorjasta in marsikje globoko pomrznjena, da drži težo pešca. Nižje se je sneg zmehčal. Snežna površina je od vetra precej razbrazdana, vetru najbolj izpostavljena mesta so spihana do kopne podlage. Ponoči in danes dopoldne je predvsem v zahodnih in južnih Julijskih Alpah rahlo snežilo, zapadlo je največ do 10 centimetrov snega.

Danes, v četrtek, bo oblačno in megleno. Predvsem v zahodnih in južnih Julijcih ter v hribih severne Primorske in Notranjske bodo manjše padavine, ki se bodo zvečer predvsem nad južno polovico Slovenije širile proti vzhodu in do petka zjutraj ponehale. Meja sneženja bo na okoli 1600 metrih nadmorske višine, ponoči se bo spustila pod 1000 metrov, a bo takrat padavin že malo. V Karavankah ter Kamniško Savinjskih Alpah, pa tudi v vzhodnih Julijcih bo padavin malo ali ponekod sploh nič. V petek bo suho, v soboto pa se bodo zahodu spet začele pojavljati manjše padavine. V nedeljo popoldne se bodo krepile in v noči na ponedeljek prehodno večinoma ponehale. Pihal bo veter zahodnih smeri.

Snežne in plazovne razmere se v naslednjih dneh ne bodo bistveno spreminjale, šele v nedeljo popoldne in zvečer se bo nekoliko povečala plazovna nevarnost v zahodnih in južnih Julijcih. Novega snega bo v zahodnih in južnih Julijcih pod okoli 1400 metri od 10 do okoli 20 centimetrov, drugod do nekaj centimetrov, v nedeljo popoldne in zvečer pa na istem območju do okoli 30 centimetrov. Jugozahodnik bo novi sneg precej spihal, pod novim snegom bo tudi šibka plast, poledenela skorja. Nevarna bodo strma pobočja z napihanim snegom, nad okoli 1800 metrov pa tudi spihane lege zaradi možnosti zdrsa.