KGZS Ptuj in župani na Ptuju: sistem ocenjevanja škod je treba poenostaviti

Ptuj, 23. januarja - Direktorji kmetijskih zadrug in župani z območja ptujske enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) so na današnjem srečanju na Ptuju govorili o ocenjevanju in izplačilu škod po naravnih nesrečah v kmetijstvu. Ker postaja sistem ocenjevanja škod zaradi vse pogostejših ujm vse bolj kompleksen, si želijo njegove poenostavitve.