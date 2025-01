BBC predstavil pozabljeno pesem Tine Turner

Los Angeles, 24. januarja - V četrtkovem jutranjem programu BBC Radia 2 so premierno predvajali skladbo Tine Turner Hot For You, Baby. Pesem je bila sprva mišljena kot del pevkinega albuma Private Dancer, vendar je pozneje nanj niso uvrstili. Tako je ostala pozabljena. Zdaj je izšla kot singel, objavljena pa bo tudi v deluxe izdaji albuma Private Dancer, ki bo izšel marca.