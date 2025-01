EU obsodila objavo osebnih dokumentov državljanov v srbskih medijih

Beograd, 23. januarja - Evropska komisija je v sredo obsodila objavljanje osebnih dokumentov državljanov v srbskih medijih, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Odziv prihaja teden po tem, ko so srbski tabloidi v luči protivladnih protestov objavili osebne podatke več hrvaških študentov, aktivistov in novinarja, ki so ga označili tudi za vohuna.