Vreme: Danes bo oblačno z dežjem

Proti večeru se bo težišče padavin prestavilo nad južno polovico Slovenije. Jugozahodni veter se bo nekoliko okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 12 stopinj Celzija. Ponoči bo sprva še oblačno, padavine bodo postopno slabele in do jutra ponehale tudi v jugovzhodni Sloveniji.

V petek bo na Primorskem oblačno, drugod se bo popoldne oblačnost trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, na Primorskem do 8, najvišje dnevne od 7 do 11 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo v vzhodni Sloveniji deloma sončno, drugod pa večinoma oblačno. Ponekod na zahodu bo občasno rosilo. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. V nedeljo se bodo padavine na zahodu okrepile in pomikale proti vzhodu. Jugozahodnik bo prehodno nekoliko oslabel.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno območje nizkega zračnega tlaka. Vremenska fronta je dosegla Alpe in bo zvečer prešla naše kraje. Pred njo z jugozahodnim vetrom k nam doteka precej topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma oblačno, nekaj jasnine bo v krajih severno in severovzhodno od nas. V sosednjih pokrajinah Italije in v krajih južno od nas bo deževalo. Ponekod se bo krepil južni do jugozahodni veter. V petek zjutraj bo dež ponehal tudi v notranjosti Hrvaške. Predvsem v krajih severno in zahodno od nas se bo delno razjasnilo.

Biovreme: Danes se pričakuje zmerna obremenitev zaradi vremena, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo. V petek bo vremenska obremenitev prehodno nekoliko popustila.