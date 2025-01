Tokio, 23. januarja - Azijske borze danes niso ubrale enotne smeri. Vlagatelji so zaskrbljeni, da bo z nastopom novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa prišlo do trgovinskih sporov, na drugi strani pa so pozdravili nove ukrepe za spodbujanje kapitalskih trgov na Kitajskem, poročajo tuje tiskovne agencije.