Vlada dala soglasje k imenovanju direktorja Splošne bolnišnice Trbovlje

Ljubljana, 22. januarja - Vlada je na današnji seji dala soglasje k imenovanju Marjana Podgorška za direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje. Podgoršek bo funkcijo prevzel za mandatno dobo štirih let, in sicer od 1. februarja 2025 do 31. januarja 2029, z možnostjo ponovnega imenovanja, so sporočili z ministrstva za zdravje.