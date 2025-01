Vlada potrdila primernost kandidatov za sodnike na Splošnem sodišču EU

Ljubljana, 22. januarja - Vlada je na današnji seji sprejela mnenje, da kandidati Maja Brkan, Damjan Kukovec, Saša Sever in Jure Vidmar izpolnjujejo pogoje in so primerni za opravljanje funkcije sodnice ali sodnika na Splošnem sodišču EU v Luksemburgu. Poleg tega je imenovala okrožno državno tožilko Anito Veternik za namestnico nacionalnega predstavnika v agenciji Eurojust.