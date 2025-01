Easyjet več kot prepolovil izgubo

London, 22. januarja - Britanski nizkocenovni prevoznik Easyjet je v prvem četrtletju svojega poslovnega leta, in sicer od oktobra do konca decembra lani, več kot prepolovil izgubo. Izguba pred davki je nanesla 61 milijonov funtov (72,2 milijona evrov), v podjetju pa napredek pripisujejo povečanemu povpraševanju po letalskih vozovnicah in počitniških paketih.