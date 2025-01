Vreme: Danes bo precej megle ali nizke oblačnosti

V četrtek bo oblačno, le na severovzhodu bo še nekaj jasnine. Sprva bo deževalo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji, zvečer pa predvsem v južni polovici Slovenije. Jugozahodni veter se bo čez dan nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 9, najvišje dnevne od 6 do 13 stopinj Celzija.

Obeti: Do petkovega jutra bo dež ponehal tudi na jugovzhodu. V petek bo na Primorskem pretežno oblačno, drugod se bo popoldne oblačnost trgala. V soboto bo v vzhodni Sloveniji deloma sončno, drugod pa večinoma oblačno. Spet bo zapihal jugozahodni veter, toplo bo.

Vremenska slika: Nad zahodno in severno Evropo je več ciklonskih območij. Od zahoda nad naše kraje postopno doteka nekoliko toplejši in precej vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v sosednjih pokrajinah Italije in v Gorskem Kotarju oblačno z občasnimi rahlimi padavinami. V krajih vzhodno od nas bo precej nizke oblačnosti ali megle, ki se bo popoldne ponekod lahko prehodno trgala. Še največ sonca bo čez dan v sosednjih pokrajinah Avstrije. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. V četrtek bo večinoma oblačno, nekaj jasnine bo v krajih severno in severovzhodno od nas. V sosednjih pokrajinah Italije in v krajih južno od nas bo deževalo. Ponekod se bo krepil južni do jugozahodni veter.

Biovreme: Danes in v četrtek se pričakuje zmerna obremenitev zaradi vremena, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo.