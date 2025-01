Izredni prevoz transformatorja na relaciji Ljubljana-Koper

Ljubljana, 21. januarja - Na relaciji Ljubljana-Koper bo v četrtek in petek potekal izredni prevoz transformatorja. Pot bodo začeli v četrtek ob 20. uri iz Šlandrove ulice. Ob 3. uri v petek naj bi prispeli na nekdanjo cestninsko postajo Videž Kozina ter nato ob 20. uri krenili proti Luki Koper. Predviden prihod je ob 23. uri, so sporočili s prometnoinformacijskega centra.

V tem času na relaciji Brezovica-Vrhnika pričakujejo kratkotrajne 30-minutne popolne zapore brez obvoza, kratkotrajno zaporo odseka H3 (Tomačevo-Dunajska), odseka A2 (Razcep Koseze-Brdo) in odseka A1 (Razcep Kozarje-Brezovica). Kratkotrajne 30-minutne zapore so načrtovane v četrtek v predvidenem času med 20.30 in 22.30.

Na trasi od Črnuč do Brezovice bodo tudi kratkotrajne zaustavitve prometa, in sicer pod rondojem Tomačevo, v razcepu Koseze iz smeri Gorenjske in v razcepu Kozarje iz smeri južne obvoznice, so še sporočili s prometnoinformacijskega centra.