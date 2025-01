Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil več kot dva odstotka

Ljubljana, 20. januarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes poskočil za 2,33 odstotka in se ustavil pri 1828,68 točke. Pri tem so se delnice Petrola podražile za štiri odstotke, delnice Krke pa za tri odstotke. Borzni posredniki so opravili za 3,41 milijona evrov prometa, od tega slabo polovico z delnicami Krke.