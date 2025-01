Snežne razmere v visokogorju

Na nekaterih strmejših mestih, kjer je več napihanega snega, je ob večji obremenitvi možno sprožiti snežni plaz kložastega snega. Ponekod se lahko ob veliki obremenitvi poruši starejša šibka plast globlje v snežni odeji - ob tem se lahko sproži tudi srednje velik plaz. Zaradi otoplitve se čez dan lahko na prisojnih legah spontano sproži tudi kakšen snežni plaz mokrega snega. Številna pobočja so poledenela, zato je nevarno za zdrs.

Ob koncu tedna je bilo v gorah sončno in toplejše vreme. Temperaturna meja 0 stopinj Celzija se je dvignila nad nadmorsko višino 2000 metrov. Pod nadmorsko višino okoli 1000 metrov je vztrajal hladen zrak. Zaradi toplejšega vremena se je čez dan sneg predvsem na prisojnih legah ojužil in ponoči pomrznil, krepila se je skorja. Snežna odeja se v bolj senčnih legah ni spreminjala, saj je bil zrak suh. Snežna odeja je izrazito skorjasta in marsikje globoko pomrznjena, da drži težo pešca. Snežna površina je od vetra precej razbrazdana, vetru najbolj izpostavljena mesta so spihana do kopne podlage. Ponoči je predvsem v Julijskih Alpah rahlo snežilo, zapadlo je največ nekaj centimetrov snega.

Danes, v ponedeljek, bo spremenljivo oblačno, vrhovi bodo občasno v oblakih. Predvsem popoldne in zvečer bodo možne rahle padavine. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov, nižje bo ponekod padal rahel dež, ki bo zmrzoval. Pihal bo šibak, v visokogorju zmeren veter južnih smeri. Temperatura na 1500 metrov bo okoli 1, na 2500 metrov okoli -5 stopinj Celzija. V torek bo sprva oblačno in megleno. Še bodo rahle padavine, meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1400 metrov. Skupno lahko na območju Julijcev zapade do 5 centimetrov snega. Čez dan se bo predvsem v visokogorju jasnilo, drugod bo ostalo oblačno. Pihal bo šibak veter spremenljive smeri. Temperatura bo ostala podobna. V sredo se bo nizka oblačnost iznad Primorske širila v notranjost. Bolj jasno bo sprva na območju Vzhodnih Julijcev in Zahodnih Karavank, drugod se bo verjetno pooblačilo. Popoldne bodo v Zahodnih in Južnih Julijcih rahle padavine. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1300 metrov. Zapihal bo jugozahodnik, ki se bo proti večeru okrepil. V četrtek kaže na oblačno in megleno vreme s padavinami. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 1400 in 1800 metrov. Zvečer se bo verjetno nekoliko spustila. Količina padavin je zaenkrat še negotova. Trenutno kaže, da bi nad 1800 metrov lahko padlo od 10 do 20 centimetrov snega.

Snežne in plazovne razmere se v naslednjih dneh ne bodo bistveno spreminjale. Otoplitev se bo poznala predvsem v sredogorju, kjer se bo sneg ojužil. Lahko nastane tudi kakšen snežni plaz južnega snega. V visokogorju bo snežne odeja ostala pomrznjena, zato bo nevarno za zdrs. Nevarnost snežnih plazov se bo v četrtek zaradi novega snega verjetno povečala.