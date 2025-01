Izidi smučarskega teka v Les Roussesu

* Izidi: - ženske, 20 km klasično: 1. Frida Karlsson (Šve) 55:29,1 2. Ebba Andersson (Šve) + 1:29,9 3. Teresa Stadlober (Avt) 1:41,3 4. Astrid Oeyre Slind (Nor) 2:07,4 5. Katharina Hennig (Nem) 2:21,0 6. Kerttu Niskanen (Fin) 2:21,6 ... 22. Anja Mandeljc (Slo) 5:28,0 - svetovni pokal, skupno (19): 1. Jessie Diggins (ZDA) 1300 točk 2. Victoria Carl (Nem) 1154 3. Astrid Oeyre Slind (Nor) 1142 4. Therese Johaug (Nor) 1065 5. Kerttu Niskanen (Fin) 1014 ... 50. Anja Mandeljc (Slo) 195 68. Eva Urevc (Slo) 86 ... - moški, 20 km klasično: 1. William Poromaa (Šve) 51:43,1 2. Iivo Niskanen (Fin) + 0,9 3. Simen Hegstad Krueger (Nor) 5,0 4. Erik Valnes (Nor) 10,8 5. Hugo Lapalus (Fra) 12,4 6. Mika Vermeulen (Avt) 12,7 ... 41. Miha Šimenc (Slo) 3:28,0 50. Vili Črv (Slo) 5:04,3 - svetovni pokal, skupno (19): 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1217 2. Erik Valnes (Nor) 969 3. Edvin Anger (Šve) 919 4. Hugo Lapalus (Fra) 902 5. Simen Hegstad Krueger (Nor) 897 ... 66. Miha Šimenc (Slo) 129 75. Nejc Štern (Slo) 112 120. Vili Črv (Slo) 36 130. Miha Ličef (Slo) 29