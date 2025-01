Vreme: Zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho

Ljubljana, 19. januarja - Zvečer in ponoči bo oblačnost od jugozahoda naraščala, pred njo bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Napoved za Slovenijo: Popoldne bo oblačnost od jugozahoda naraščala. Po nižinah bo vztrajala megla ali nizka oblačnost. Še bo pihala šibka burja.

Zvečer in ponoči bo še naprej oblačno. Zjutraj bo po nižinah megla in nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 1, na Goriškem in ob morju okoli 4 stopinje Celzija.

Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megleno. Burja bo ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na torek bodo rahle padavine, ob negativnih temperaturah bo možna poledica. V torek čez dan bo oblačno. Predvsem na zahodu bo občasno rosilo ali rahlo deževalo.

V sredo se bo na vzhodu delno zjasnilo, na zahodu bo ostalo oblačno z občasnim rahlim dežjem.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope se še vedno razprostira območje visokega zračnega tlaka, v Sredozemlju pa je ciklon z vremensko fronto. Od jugovzhodna v višinah k nam doteka bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo v krajih zahodno in južno od nas oblačno, lahko bo rahlo deževalo. Drugod bo delno jasno. V Panonski nižini bo še vztrajala megla ali nizka oblačnost. Burja v Kvarnerju bo slabela, ob Jadranu bo prehodno zapihal šibak jugo.

Jutri bo oblačno, le v krajih severno od nas bo sprva še nekaj jasnine. V sosednjih pokrajinah Italije in Hrvaške se bodo pojavljale občasne padavine. Ob Jadranu bo še občasno pihal šibak jugo.